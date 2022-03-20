В РФ могут отказаться от экологических норм «Евро-5» из-за санкций в 2022 году

В России могут полностью отказаться от экологического стандарта «Евро-5» на фоне санкций в 2022 году.

Как предположили в издании «Свободная Пресса», в РФ могут отказаться от экологических норм «Евро-5» по причине введенных санкций и отсутствия соответствующих комплектующих из Европы.

Журналисты предрекают, что в стране вернутся к простым инжекторам и механическим ТНВД. Недавно, как известно, «КамАЗ» сообщил, что уже в следующем году они будут выпускать новые К5 без использования иностранных комплектующих.

Топливная аппаратура с механическими топливными насосами высокого давления (ТНВД) и отечественные моторы будут российского производства.

Поставщиком станет Ярославский завод дизельной аппаратуры. Немного хуже ситуация будет у Группы ГАЗ и завода Урал, которые используют двигатели ЯМЗ-534, ведь в ним много импортных компонентов. Также в «СП», считают, что ситуация будет не лучше и с легковыми автомобилями.

Когда смогут решить проблемы с импортными комплектующими, сказать сложно, но в любом случае автопроизводители ищут и будут искать выход их ситуации.