Популярные автомобили Renault

Продукция французской компании Renault пользуется у российских автомобилистов стабильным спросом. При этом среди обширного ассортимента, представленного на рынке, особую популярность завоевали несколько моделей, описанных ниже.
Renault Duster
Один из лучших вариантов покупки автомобиля Renault в Ростове-на-Дону – компактный кроссовер Renault Duster, который характеризуется следующими преимуществами:
- отличная проходимость по любой дороге, обеспечиваемая за счет клиренса 210 миллиметров и хорошей подвески;
- экономичный расход горючего;
- надежные моторы в шести вариантах мощностей, включая дизельный двигатель;
- многообразие возможных комплектаций;
- защитные системы EBA, ABS;
- практичность салона (к примеру, спальные места, размещенные в багажнике).
К недостаткам Renault Duster относятся следующие особенности:
- у сиденья водителя нет «поясничного» отдела;
- отсутствие регулировки руля по вылету;
- автомашина не рассчитана на высокие скорости;
- вероятны сбои в функционировании электроники, в особенности в показаниях приборов.
Renault Logan
Этот городской компактный седан стоит сравнительно недорого и относится к эконом-классу. Его достоинства таковы:
- высокий дорожный просвет и высококачественная подвеска;
- надежные моторы с простой конструкцией, включая дизельный двигатель объемом 1,5 литра;
- длительный срок службы деталей и простота их замены;
- удобный салон, просторный багажник.
Среди недостатков следует отметить следующие моменты:
- уязвимость к коррозии, в особенности в зоне порогов;
- автомобиль не рассчитан на быстрый разгон и движение на больших скоростях;
- низкокачественная отделка салона;
- частые сбои в электрике после трех-четырех лет эксплуатации.
Renault Sandero
Этот хетчбек класса эконом предлагается в двух модификациях: с мотором в 102 и 82 лошадиные силы. Его плюсы таковы:
- надежная и устойчивая подвеска;
- дорожный просвет составляет 195 миллиметров;
- защитные накладки;
- качественная отделка салона;
- защитные системы EPS, ABS;
- компактные габариты сочетаются с просторным багажником;
- экономичный расход бензина.
Недостатки данной модели выражаются в следующих особенностях:
- слабо разгоняется, на высокой скорости ее немного заносит;
- все модификации имеют только передний привод;
- низкое качество звукоизоляции;
- указатель горючего не дает точной информации об остатке в баке;
- дворники не рассчитаны на сильный дождь.
Характеристики перечисленных моделей Renault различаются, но все они обладают высокой надежностью и отлично адаптированы к российским условиям. Благодаря этому каждый автолюбитель имеет возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант.