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Популярные автомобили Renault

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Продукция французской компании Renault пользуется у российских автомобилистов стабильным спросом. При этом среди обширного ассортимента, представленного на рынке, особую популярность завоевали несколько моделей, описанных ниже.

Содержание
  1. Renault Duster
  2. Renault Logan
  3. Renault Sandero

Renault Duster

Один из лучших вариантов покупки автомобиля Renault в Ростове-на-Дону – компактный кроссовер Renault Duster, который характеризуется следующими преимуществами:

  • отличная проходимость по любой дороге, обеспечиваемая за счет клиренса 210 миллиметров и хорошей подвески;
  • экономичный расход горючего;
  • надежные моторы в шести вариантах мощностей, включая дизельный двигатель;
  • многообразие возможных комплектаций;
  • защитные системы EBA, ABS;
  • практичность салона (к примеру, спальные места, размещенные в багажнике).

К недостаткам Renault Duster относятся следующие особенности:

  • у сиденья водителя нет «поясничного» отдела;
  • отсутствие регулировки руля по вылету;
  • автомашина не рассчитана на высокие скорости;
  • вероятны сбои в функционировании электроники, в особенности в показаниях приборов.

Renault Logan

Этот городской компактный седан стоит сравнительно недорого и относится к эконом-классу. Его достоинства таковы:

  • высокий дорожный просвет и высококачественная подвеска;
  • надежные моторы с простой конструкцией, включая дизельный двигатель объемом 1,5 литра;
  • длительный срок службы деталей и простота их замены;
  • удобный салон, просторный багажник.

Среди недостатков следует отметить следующие моменты:

  • уязвимость к коррозии, в особенности в зоне порогов;
  • автомобиль не рассчитан на быстрый разгон и движение на больших скоростях;
  • низкокачественная отделка салона;
  • частые сбои в электрике после трех-четырех лет эксплуатации.

Renault Sandero

Этот хетчбек класса эконом предлагается в двух модификациях: с мотором в 102 и 82 лошадиные силы. Его плюсы таковы:

  • надежная и устойчивая подвеска;
  • дорожный просвет составляет 195 миллиметров;
  • защитные накладки;
  • качественная отделка салона;
  • защитные системы EPS, ABS;
  • компактные габариты сочетаются с просторным багажником;
  • экономичный расход бензина.

Недостатки данной модели выражаются в следующих особенностях:

  • слабо разгоняется, на высокой скорости ее немного заносит;
  • все модификации имеют только передний привод;
  • низкое качество звукоизоляции;
  • указатель горючего не дает точной информации об остатке в баке;
  • дворники не рассчитаны на сильный дождь.

Характеристики перечисленных моделей Renault различаются, но все они обладают высокой надежностью и отлично адаптированы к российским условиям. Благодаря этому каждый автолюбитель имеет возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

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