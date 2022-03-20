Популярные автомобили Renault

Продукция французской компании Renault пользуется у российских автомобилистов стабильным спросом. При этом среди обширного ассортимента, представленного на рынке, особую популярность завоевали несколько моделей, описанных ниже.

Renault Duster

Один из лучших вариантов покупки автомобиля Renault в Ростове-на-Дону – компактный кроссовер Renault Duster, который характеризуется следующими преимуществами:

отличная проходимость по любой дороге, обеспечиваемая за счет клиренса 210 миллиметров и хорошей подвески;

экономичный расход горючего;

надежные моторы в шести вариантах мощностей, включая дизельный двигатель;

многообразие возможных комплектаций;

защитные системы EBA, ABS;

практичность салона (к примеру, спальные места, размещенные в багажнике).

К недостаткам Renault Duster относятся следующие особенности:

у сиденья водителя нет «поясничного» отдела;

отсутствие регулировки руля по вылету;

автомашина не рассчитана на высокие скорости;

вероятны сбои в функционировании электроники, в особенности в показаниях приборов.

Renault Logan

Этот городской компактный седан стоит сравнительно недорого и относится к эконом-классу. Его достоинства таковы:

высокий дорожный просвет и высококачественная подвеска;

надежные моторы с простой конструкцией, включая дизельный двигатель объемом 1,5 литра;

длительный срок службы деталей и простота их замены;

удобный салон, просторный багажник.

Среди недостатков следует отметить следующие моменты:

уязвимость к коррозии, в особенности в зоне порогов;

автомобиль не рассчитан на быстрый разгон и движение на больших скоростях;

низкокачественная отделка салона;

частые сбои в электрике после трех-четырех лет эксплуатации.

Renault Sandero

Этот хетчбек класса эконом предлагается в двух модификациях: с мотором в 102 и 82 лошадиные силы. Его плюсы таковы:

надежная и устойчивая подвеска;

дорожный просвет составляет 195 миллиметров;

защитные накладки;

качественная отделка салона;

защитные системы EPS, ABS;

компактные габариты сочетаются с просторным багажником;

экономичный расход бензина.

Недостатки данной модели выражаются в следующих особенностях:

слабо разгоняется, на высокой скорости ее немного заносит;

все модификации имеют только передний привод;

низкое качество звукоизоляции;

указатель горючего не дает точной информации об остатке в баке;

дворники не рассчитаны на сильный дождь.

Характеристики перечисленных моделей Renault различаются, но все они обладают высокой надежностью и отлично адаптированы к российским условиям. Благодаря этому каждый автолюбитель имеет возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант.