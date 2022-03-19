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Автоконцерн АВТОВАЗ может возобновить сборку моделей LADA Vesta с 21 марта 2022 года

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Инсайдеры сообщили о возможном возобновлении производства моделей семейства LADA Vesta на предприятии в Ижевске.
По информации Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», автоконцерн АВТОВАЗ может возобновить сборку моделей LADA Vesta с 21 марта 2022 года. Есть предположение, что за время простоя автопроизводитель смог получить комплектующие, которых хватит на запуск конвейера на три дня при условии работы в две смены.

Также сообщается, что запаса комплектующих может хватить на сборку автомобилей и 24 февраля, но в одну смену. О дальнейшей работе заводе информации пока нет. За указанные дни АвтоВАз может выпустить 1,8 тыс. LADA Vesta в разных комплектациях.

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