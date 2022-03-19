Главная » Новости

Компания Audi задумалась о премиальном пикапе размером с Toyota Hilux

Просмотров 17 Опубликовано Обновлено

На рынке новинка могла бы составить конкуренцию топовым Toyota Hilux и Ford Ranger.
В компании Audi могут начать выпуск нового премиального пикапа, который будет размером с Toyota Hilux. По сути новым автомобилем может оказаться премиальная версия Volkswagen Amarok. Пока в компании окончательного решения по выпуску такого пикапа не приняла, но руководство бренда всерьез задумалось о реализации такого проекта.

Предполагается, что основой для пикапа может стать платформа Ford Ranger, которая может быть использована в рамках сотрудничества Volkswagen и Ford. Вероятно, его производство, в случае положительного решения, будет осуществляться на одном предприятии с Volkswagen Amarok второго поколения.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО