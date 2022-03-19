Компания Audi задумалась о премиальном пикапе размером с Toyota Hilux

На рынке новинка могла бы составить конкуренцию топовым Toyota Hilux и Ford Ranger.

В компании Audi могут начать выпуск нового премиального пикапа, который будет размером с Toyota Hilux. По сути новым автомобилем может оказаться премиальная версия Volkswagen Amarok. Пока в компании окончательного решения по выпуску такого пикапа не приняла, но руководство бренда всерьез задумалось о реализации такого проекта.

Предполагается, что основой для пикапа может стать платформа Ford Ranger, которая может быть использована в рамках сотрудничества Volkswagen и Ford. Вероятно, его производство, в случае положительного решения, будет осуществляться на одном предприятии с Volkswagen Amarok второго поколения.