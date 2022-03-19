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Компании Mercedes и BYD показали совместный роскошный минивэн марки Denza

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В сети опубликовали тизерные изображения нового роскошного минивэна, который станет вторым автомобилем марки Denza, созданной компаниями Mercedes и BYD.
Новая модель на рынке должна составить конкуренцию Toyota Alphard и Voyah Dreamer. Все подробности о проекте пока не раскрывают, но уже известно, что длина модели составит 5,2 метра.

В салоне разместится три ряда сидений с двумя раздельными креслами на втором ряду. Кроме этого, в минивэне заявлено богатое оснащение, а в движение его будет приводит гибридная или полностью электрическая установка. Презентация автомобиля состоится в ближайшие месяцы. Предполагается, что его цена составит 70 тыс. долларов минимум.

Компании Mercedes и BYD показали совместный роскошный минивэн марки Denza

byd Mercedes
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