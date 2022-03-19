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Новый китайский внедорожник Haval Dargo прошел сертификацию в России

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Новинка появилась в базе Росстандарта, где опубликовано Одобрение типа транспортного средства, который позволяет начать его продажи в стране.
Новый китайский внедорожник Haval Dargo прошел сертификацию в России с одним двигателем в двух модификациях. Модель, судя по документам, будут выпускать на предприятии в Тульской области. Haval Dargo представят на рынке в версии с полным или передним приводом, с двухлитровым двигателем мощностью 192 л.с. при 320 Нм, а также с 7-скоростной роботизированной КП.

Также российский варианта автомобиля будет иметь независимую переднюю подвеску типа «Макферсон» и заднюю многорычажную. Помимо этого, в списке оборудования новинки заявлено много современных опций, функций и систем помощи водителю.

Новый китайский внедорожник Haval Dargo прошел сертификацию в России

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