Новый заводской центр обработки данных был открыт при участии руководства в Тольятти 17 марта.

Так, у «АвтоВАЗа» появился собственный DATA-центр в Тольятти, который представляет собой модульное автономное сооружение, где есть вентиляционное охлаждение, средства резервного электропитания, пожаротушения и пожарной сигнализации. Стоит отметить, что серверы в центре позволят серьезно сэкономить энергоресурсы завода и обеспечат его бесперебойную работу.

«Я очень впечатлен новым диджитал центром, который мощнее, но

намного более компактный, чем предыдущие. Это показывает, как быстро развиваются технологии. А мы все знаем, какое большое значение они имеют. Я благодарен команде ДИС за проделанную работу», — говорит Николя Мор.