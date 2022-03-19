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У «АвтоВАЗа» появился собственный DATA-центр в Тольятти

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Новый заводской центр обработки данных был открыт при участии руководства в Тольятти 17 марта.
Так, у «АвтоВАЗа» появился собственный DATA-центр в Тольятти, который представляет собой модульное автономное сооружение, где есть вентиляционное охлаждение, средства резервного электропитания, пожаротушения и пожарной сигнализации. Стоит отметить, что серверы в центре позволят серьезно сэкономить энергоресурсы завода и обеспечат его бесперебойную работу.

«Я очень впечатлен новым диджитал центром, который мощнее, но
намного более компактный, чем предыдущие. Это показывает, как быстро развиваются технологии. А мы все знаем, какое большое значение они имеют. Я благодарен команде ДИС за проделанную работу», — говорит Николя Мор.

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