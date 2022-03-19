В РФ в этом году ожидается рост числа угонов автомобилей из-за нехватки запчастей

Недавно стало известно о том, что компании приостановили отгрузку автозапчастей, к тому же на рынке наблюдается и повышенный спрос на них.

В результате вскоре может наблюдаться отсутствие тех или иных запчастей, и таких условиях эксперты ожидают всплеск числа угонов автомобилей. Дефицит запчастей для автомобилей может появиться из-за прерывания логистических международных цепочек и изменений на валютном рынке. Уже известно, что ограничить поставки решили более 20 производителей. В результате приостановлено до 70% общего объема экспорта из России и свыше 50% импортных поставок, пишет aif.ru.

«Нестабильная экономическая ситуация и проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов: очевидно, что их количество увеличится, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей и марок машин. И этот фактор также влияет на ценообразование в автостраховании, — приводят журналисты слова директора направления по управлению портфелем каско ПАО СК “Росгосстрах” Ольги Асташкиной.

В свою очередь представитель «АльфаСтрахования» в общении с РИА Новости говорит, что все будет зависеть от доступности и стоимости запчастей в ближайшем будущем. При этом он добавил, что «любой кризис негативно влияет на криминогенную обстановку».

Что касается автомобилей из группы риска, то в основном это популярные модели, а в их числе Kia Rio, LADA Vesta, Granta, Hyundai Solaris, Creta, Renault Duster, Toyota RAV4, LADA Niva Travel и другие.