Правительство упростило правила техосмотра автомобилей в РФ с 1 сентября 2022 года

Этой осенью в России сократится список обязательных проверок в правилах техосмотра транспортных средств.

С 1 сентября в списке будет 55 проверок, вместо 82 сейчас. То есть в России решили упростить правила ТО автомобилей, за счет отмены проверки состояния тормозных шлангов, уровня шума глушителя, способности стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло, а также перестанут обращать внимание на наличие или отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и работу штатного противоугонного устройства.

Еще в перечне не будет обязательной проверки «каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения и кондиционера.

Но наряду с этим в перечне проверок окажется проверка «подсоса воздуха», утечка выхлопных газов в обход выпускной системы.