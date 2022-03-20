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В РФ автоэксперт Кадаков назвал ажиотажным спрос на рынке шин в марте 2022 года

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Производители шин в России объявили о приостановке работы, что спровоцировало повышенный спрос на рынке шин.
В результате наблюдается непростая ситуация. Как рассказал Lenta.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, ранее также был повышенный спрос на шины, но в последнее время россияне стали покупать шины намного чаще.

Только в прошлом году шины стали дороже на 30%, но и это не остановило покупателей, в этом году спрос увеличился еще больше, так как многие уверены, что «завтра все станет еще дороже».

По словам эксперта, тяжелее приходится тем, кто хочет купить шины более высокого ценового сегмента и больших размеров, так как найти альтернативу крупным импортным покрышкам намного сложнее.

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