Популярные модели Geely в 2022 году

Компания Geely, одна из крупнейших компаний китая в сфере автомобилестроения, предоставила широкий выбор моделей оснащенных высокими технологиями на 2022 год. В сравнени с опытом предыдущих лет , производители китая ощутимо улучшили технические вопросы и создали более широкий модельный ряд. К российскийскому автолюбителю поступили новейшие models of the flagship crossover KX-11 на семь мест и model Atlas Prо в видоизменеии для открытого доступа. Изучается возможность открытия рынка продаж sedan и электроавтомобилей. Купить Geely в Тюмени можно у представителей компании «Базис-Моторс».
Ожидается появление на российском рынке crossover Geely KX11.
Визуализация и оформление автомобиля KX11 исполнена в прекрасном обтекаемом стиле с четкими и в то же время плавными изгибами.
- наличие модульной архитектуры CMA
- большие габариты
- автоматическая система парковки
- ширина колеи 1610 mm
- база колес 2845 mm
- функциональной повышенной устойчивостью при движении
- Внешний интерьер KX11 включает тенденции последнего поколения .
Характеристики салона
- Длина экрана в 1 m
- интерактивная система последнего поколения
- высокая скорость передачи данных
- беспроводное соединение
- разрешение экрана высокой четкости
- 2,0- l. бензиновым двигателем/ turbo
- 7 ступенчатая автотрансмиссия двойным мокрым сцеплением.
- форсировка двигателя: 238 л.с. и 380 Нм крутящего момента
Еще одна новинка которая должна прийти к нам — удобный кроссовер Geely Coolray . Китайская компания решила запустить видоизменение интерьера . новое исполнение первыми увидят китайские покупатели. На российский рынок выход запланирован позже.
Geely Preface седан. Модель совместно с китайским производителем проектировал концерн Volvo. Компания упорно хранит завесу тайны по поводу выхода на российский рынок. Покупателям остается только гадать когда же авто появится и у российских дилеров. Возможные сроки поступления на рынок – конец 2022 года.
Geely Tugella одна из современных новинок. Оснащена такая модель
- полным приводом
- 2 l/turbo
- 8 ступенчатой коробкой передач/ aвтомат
- Две комплектации модели
Судя по высокому числу продаж за последние годы, новые модификации создадут повышенный спрос среди потребителей. В последние годы компания направила значительные усилия на разработку автомобилей с гибридными силовыми установками. Производители заявляют об успешном внедрении системы старт/торможение . расход топлива при такой модернизации 5l/100km.