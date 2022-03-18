Популярные модели Geely в 2022 году

Компания Geely, одна из крупнейших компаний китая в сфере автомобилестроения, предоставила широкий выбор моделей оснащенных высокими технологиями на 2022 год. В сравнени с опытом предыдущих лет , производители китая ощутимо улучшили технические вопросы и создали более широкий модельный ряд. К российскийскому автолюбителю поступили новейшие models of the flagship crossover KX-11 на семь мест и model Atlas Prо в видоизменеии для открытого доступа. Изучается возможность открытия рынка продаж sedan и электроавтомобилей. Купить Geely в Тюмени можно у представителей компании «Базис-Моторс».

Ожидается появление на российском рынке crossover Geely KX11.

Визуализация и оформление автомобиля KX11 исполнена в прекрасном обтекаемом стиле с четкими и в то же время плавными изгибами.

наличие модульной архитектуры CMA

большие габариты

автоматическая система парковки

ширина колеи 1610 mm

база колес 2845 mm

функциональной повышенной устойчивостью при движении

Внешний интерьер KX11 включает тенденции последнего поколения .

Характеристики салона

Длина экрана в 1 m

интерактивная система последнего поколения

высокая скорость передачи данных

беспроводное соединение

разрешение экрана высокой четкости

2,0- l. бензиновым двигателем/ turbo

7 ступенчатая автотрансмиссия двойным мокрым сцеплением.

форсировка двигателя: 238 л.с. и 380 Нм крутящего момента

Еще одна новинка которая должна прийти к нам — удобный кроссовер Geely Coolray . Китайская компания решила запустить видоизменение интерьера . новое исполнение первыми увидят китайские покупатели. На российский рынок выход запланирован позже.

Geely Preface седан. Модель совместно с китайским производителем проектировал концерн Volvo. Компания упорно хранит завесу тайны по поводу выхода на российский рынок. Покупателям остается только гадать когда же авто появится и у российских дилеров. Возможные сроки поступления на рынок – конец 2022 года.

Geely Tugella одна из современных новинок. Оснащена такая модель

полным приводом

2 l/turbo

8 ступенчатой коробкой передач/ aвтомат

Две комплектации модели

Судя по высокому числу продаж за последние годы, новые модификации создадут повышенный спрос среди потребителей. В последние годы компания направила значительные усилия на разработку автомобилей с гибридными силовыми установками. Производители заявляют об успешном внедрении системы старт/торможение . расход топлива при такой модернизации 5l/100km.