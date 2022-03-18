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Популярные модели Geely в 2022 году

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Компания  Geely,  одна из крупнейших  компаний китая в сфере автомобилестроения, предоставила  широкий  выбор  моделей оснащенных высокими технологиями   на 2022 год.  В  сравнени с опытом  предыдущих  лет , производители китая  ощутимо улучшили технические  вопросы  и   создали более широкий  модельный ряд.  К российскийскому автолюбителю поступили  новейшие models of the flagship crossover  KX-11  на семь мест  и model  Atlas Prо в  видоизменеии  для открытого доступа. Изучается возможность открытия  рынка продаж sedan  и электроавтомобилей. Купить Geely в Тюмени можно у представителей компании «Базис-Моторс».

Ожидается появление на российском  рынке  crossover Geely KX11.

Визуализация  и  оформление автомобиля KX11 исполнена  в прекрасном обтекаемом стиле с четкими и в то же время плавными изгибами.

  • наличие модульной архитектуры CMA
  • большие габариты
  • автоматическая система парковки
  • ширина колеи 1610 mm
  • база колес 2845 mm
  • функциональной повышенной устойчивостью при движении
  • Внешний интерьер KX11  включает  тенденции последнего поколения .

Характеристики салона

  • Длина экрана  в 1 m
  • интерактивная  система последнего поколения
  • высокая скорость передачи данных
  • беспроводное соединение
  • разрешение экрана высокой четкости
  • 2,0- l. бензиновым двигателем/ turbo
  • 7 ступенчатая  автотрансмиссия  двойным мокрым сцеплением.
  • форсировка двигателя: 238 л.с. и 380 Нм крутящего момента

Еще одна новинка которая должна прийти к нам —  удобный кроссовер Geely Coolray . Китайская компания решила запустить видоизменение интерьера . новое исполнение первыми увидят китайские покупатели. На российский рынок выход запланирован позже.

Geely Preface седан. Модель  совместно с китайским производителем проектировал концерн Volvo. Компания упорно хранит завесу тайны по поводу выхода на российский рынок. Покупателям остается только гадать когда же авто появится и у российских дилеров. Возможные сроки поступления на рынок – конец 2022 года.

Geely Tugella одна  из  современных новинок. Оснащена такая модель

  • полным приводом
  • 2 l/turbo
  • 8 ступенчатой коробкой передач/ aвтомат
  • Две комплектации модели

Судя по высокому числу продаж за последние годы,  новые модификации создадут повышенный спрос  среди потребителей. В последние годы компания направила значительные усилия на разработку автомобилей с гибридными силовыми установками. Производители заявляют об успешном внедрении системы старт/торможение . расход топлива при такой модернизации 5l/100km.

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