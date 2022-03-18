Как открыть автомойку?

Количество собственников авто неуклонно растет из года в год. Возрастает и спрос на пункты обслуживания транспортных средств. В современное время редкий водитель самостоятельно заботиться о транспортном средстве, осуществляя чистку и помывку собственными силами. Значительная часть собственников авто для этого отправляется на мойки – специально предназначенные пункты обслуживания, на которых есть возможность качественно и без временных затрат вычистить авто, пропылесосить его салон. На такие места держится устойчивый спрос, тем более, это прекрасная возможность попробовать себя в этой нише. Но, прежде чем открыть автомойки под ключ, рекомендуется знать с чего начать и определиться с количеством денежных средств, которые будут выделены на бизнес.

Выбор варианта

Перед открытием пункта обслуживания, рекомендуется определиться с перечнем услуг, которые будут оказываться. Во многом от этого зависит количественное соотношение оборудования, а также и прочие составляющие. Есть несколько разновидностей автомоек, каждая из которых характеризуется определенными положительными моментами и негативными сторонами.

Ручного типа. Обработка транспорта осуществляется посредством использования губки, воды, чистящих средств. В качестве альтернативы используется жидкость с щелочью. Мытье осуществляется специальным оборудованием. Первое, что нужно сделать – произвести закупку соответствующих устройств.

Бесконтактные сервисы популярны. В них применяется активный состав пены. С использованием технологического решения есть возможность на качественном уровне произвести очистку, без риска повредить покрытие.

Сухой вариант. Принцип работы сводится к использованию специального состава шампуня, предназначенного для обработки воды. Вода не применяется. Результативность высокая, но требуется высококвалифицированный персонал Автоматические пункты: портального и конвейерного типа.

Преимущества и недостатки

Сезонность

При открытии бизнеса учитывается то, что он, в течение года, не всегда будет приносить стабильную прибыль. Количество посетителей становится больше в весенний и осенний период года, снижается – зимой. Запуск дела следует отложить до периода низкой активности. следует наладить работу, осуществить закупку материала и оборудования, заняться обучением персонала.

Перечень услуг

Подобные пункты ассоциируются с обработкой кузовной части авто. Но, современные пункты обслуживания характеризуются целым комплексом оказываемых услуг, помимо основной специализации:

Уборка и химчистка салона ТС.

Полирование.

Нанесения составов, препятствующих запотеванию стекол.

Уход за колесами и багажным отделом.

багажным отделом. Реализация незамерзающих составов и приспособлений, прочих расходников.

Помимо этого на автомойках можно приобрести продукты питания и приготовить напитки. Чем длиннее список услуг, тем выше прибыль. Но, потребуются существенные траты на закупку оборудования и оплату труда персоналу.

Месторасположение

Локация немаловажна для любого дела. От правильного выбора места зависит процесс открытия и дальнейшее развитие бизнеса.