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Как открыть автомойку?

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Количество собственников авто неуклонно растет из года в год. Возрастает и спрос на пункты обслуживания транспортных средств. В современное время редкий водитель самостоятельно заботиться о транспортном средстве, осуществляя чистку и помывку собственными силами. Значительная часть собственников авто для этого отправляется на мойки – специально предназначенные пункты обслуживания, на которых есть возможность качественно и без временных  затрат вычистить авто, пропылесосить его салон. На такие места держится устойчивый спрос, тем более, это прекрасная возможность попробовать себя в этой нише. Но, прежде чем открыть автомойки под ключ, рекомендуется  знать с чего начать и определиться с количеством денежных средств, которые будут выделены на бизнес.

Содержание
  1. Выбор варианта
  2. Преимущества и недостатки
  3. Сезонность
  4. Перечень услуг
  5. Месторасположение

Выбор варианта

Перед открытием пункта обслуживания, рекомендуется определиться с перечнем услуг, которые  будут оказываться. Во многом от этого зависит  количественное соотношение оборудования, а также и прочие составляющие. Есть несколько разновидностей автомоек, каждая из которых характеризуется определенными положительными моментами и негативными сторонами.

  1. Ручного типа. Обработка транспорта осуществляется посредством использования  губки, воды, чистящих средств. В качестве  альтернативы используется жидкость с щелочью. Мытье  осуществляется специальным оборудованием. Первое, что нужно сделать – произвести закупку соответствующих устройств.

Бесконтактные сервисы популярны. В них применяется активный состав пены. С использованием технологического решения есть возможность на качественном уровне произвести очистку, без риска повредить покрытие.

  1. Сухой вариант. Принцип работы сводится к использованию специального состава шампуня, предназначенного для обработки воды. Вода не применяется. Результативность высокая, но требуется высококвалифицированный персонал
  2. Автоматические пункты: портального и конвейерного типа.

Преимущества и недостатки

Как открыть автомойку?

Сезонность

При открытии бизнеса учитывается то, что он, в течение года, не всегда будет приносить стабильную прибыль. Количество посетителей становится больше в весенний и осенний период года, снижается – зимой. Запуск дела следует отложить до периода низкой активности. следует  наладить работу, осуществить закупку  материала и оборудования, заняться обучением персонала.

Перечень услуг

Подобные пункты ассоциируются с обработкой кузовной части авто. Но, современные пункты обслуживания  характеризуются целым комплексом оказываемых услуг, помимо основной специализации:

  • Уборка и химчистка салона ТС.
  • Полирование.
  • Нанесения составов, препятствующих запотеванию стекол.
  • Уход за колесами и  багажным отделом.
  • Реализация незамерзающих составов и приспособлений, прочих расходников.

Помимо этого на автомойках можно приобрести продукты питания и приготовить напитки. Чем длиннее список услуг, тем выше прибыль. Но, потребуются существенные траты на закупку оборудования и оплату труда персоналу.

Месторасположение

Локация немаловажна  для любого дела. От правильного выбора места зависит  процесс открытия и дальнейшее развитие  бизнеса.

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