Как открыть автомойку?

Количество собственников авто неуклонно растет из года в год. Возрастает и спрос на пункты обслуживания транспортных средств. В современное время редкий водитель самостоятельно заботиться о транспортном средстве, осуществляя чистку и помывку собственными силами. Значительная часть собственников авто для этого отправляется на мойки – специально предназначенные пункты обслуживания, на которых есть возможность качественно и без временных затрат вычистить авто, пропылесосить его салон. На такие места держится устойчивый спрос, тем более, это прекрасная возможность попробовать себя в этой нише. Но, прежде чем открыть автомойки под ключ, рекомендуется знать с чего начать и определиться с количеством денежных средств, которые будут выделены на бизнес.
Выбор варианта
Перед открытием пункта обслуживания, рекомендуется определиться с перечнем услуг, которые будут оказываться. Во многом от этого зависит количественное соотношение оборудования, а также и прочие составляющие. Есть несколько разновидностей автомоек, каждая из которых характеризуется определенными положительными моментами и негативными сторонами.
- Ручного типа. Обработка транспорта осуществляется посредством использования губки, воды, чистящих средств. В качестве альтернативы используется жидкость с щелочью. Мытье осуществляется специальным оборудованием. Первое, что нужно сделать – произвести закупку соответствующих устройств.
Бесконтактные сервисы популярны. В них применяется активный состав пены. С использованием технологического решения есть возможность на качественном уровне произвести очистку, без риска повредить покрытие.
- Сухой вариант. Принцип работы сводится к использованию специального состава шампуня, предназначенного для обработки воды. Вода не применяется. Результативность высокая, но требуется высококвалифицированный персонал
- Автоматические пункты: портального и конвейерного типа.
Преимущества и недостатки
Сезонность
При открытии бизнеса учитывается то, что он, в течение года, не всегда будет приносить стабильную прибыль. Количество посетителей становится больше в весенний и осенний период года, снижается – зимой. Запуск дела следует отложить до периода низкой активности. следует наладить работу, осуществить закупку материала и оборудования, заняться обучением персонала.
Перечень услуг
Подобные пункты ассоциируются с обработкой кузовной части авто. Но, современные пункты обслуживания характеризуются целым комплексом оказываемых услуг, помимо основной специализации:
- Уборка и химчистка салона ТС.
- Полирование.
- Нанесения составов, препятствующих запотеванию стекол.
- Уход за колесами и багажным отделом.
- Реализация незамерзающих составов и приспособлений, прочих расходников.
Помимо этого на автомойках можно приобрести продукты питания и приготовить напитки. Чем длиннее список услуг, тем выше прибыль. Но, потребуются существенные траты на закупку оборудования и оплату труда персоналу.
Месторасположение
Локация немаловажна для любого дела. От правильного выбора места зависит процесс открытия и дальнейшее развитие бизнеса.