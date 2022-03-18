Как выбрать правильные лампы для автомобиля?

Выбор автомобильных лампочек происходит для регуляции и настройки света в фарах. Меняют парами для удобства и комфорта применения. Если одна лампочка не работает, то вторая скоро выйдет из строя. Старая лампа светит плохо, мешает создавать благоприятный фон. Аналогия новому прибору появится.

Для эффективного светораспределения происходит процесс подбора. Лампы для автомобиля нужного типа подбирается простым путем. В руках держат сгоревший прибор, который становится образцом для применения. Продавец обязательно подскажет характеристики и способности лампы. При отсутствии возможности изучения характеристик в печатных материалах используют марки известных фирм. Например:

Philips; OSRAM; GE.

Простая лампа приобретается у любых продавцов на прилавках и путем использования конвейера. Описания этикеток, значение надписей изучают внимательно для понимания сути происходящего. Покупка ненужных, негодных вещей не требуется.

Установлен по закону срок службы галогеновых ламп, которые имеют стандартный световой поток, равный шестистам часов. Имеется зависимость от напряжения. Выбираются оптимальные варианты с 13,2 В. Увеличение значения на 5 % станет причиной снижения срока службы на 40 %. При этом, световой ламповый поток будет увеличен на 18 %.

При напряжении ниже на 5 %, срок службы продлится до 60 %. На 10% уменьшается поток света в связи с эксплуатацией и потреблением. Сравнением является срок службы газоразрядных ламп, который составляет три тысячи часов. Светодиоды (LED) равны 10 тысячам рабочих часов. Применены новые светодиоды (OLED) органического происхождения применены для увеличения срока до 30 тысяч часов.

Как выбрать лампы для автомобиля

Долго живут ламповые модели с толстой нитью, газовым наполнением ксеноном, криптоном для замедления атомарного улетучивания вольфрамовых соединений нитей накаливания. Названный период годности светового потока, тесно связанный с рабочим сроком прибора. Если светит лампа, то ресурс снижается до 50 %. При отсутствии потребления происходит экономия ресурса.

Изготовители идут на применение хитрых сплетений, позволяющих играть. Например, на лампе написано, что она на 50 % предоставляет света больше по сравнению с иными компонентами. Вдвое дольше живет прибор без обмана, сравнение фирмой новинки со старыми лампами прошлого поколения позволяет делать правильный выбор.

На упаковке лампы присутствует знак сертификации в соответствии с нормами российского законодательства. Упаковки автомобильных ламп имеют знаковое отличие в виде наклейки. Это письменное обозначение предметов.

Недопустимо применение в фаре светодиодной лампы, подходящей по разъему, вместо галогеновой. Philips с мощным светодиодным потоком находится в месте нити накаливания. Модель подойдет под цоколи разновидностей Н 11, 8, 16. Основное освещение с помощью данной комплектации не происходит.

Противотуманные приборы запрещено использовать с данной лампой. Светодиоды с характерной чертой отличаются пониженной рабочей температурой, которая ведет к запотеванию, замерзанию фар.