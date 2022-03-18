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Чем Cadillac XT5 нравится своим владельцам?

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Cadillac XT5 на протяжении нескольких лет продается на территории РФ. Для автомобиля присуща яркая внешность и привлекательная стоимость, но дорогостоящая и более масштабная модификация Escalade все равно удерживает ветвь первенства в состязании  за  лидерское место в этой гонке.

Сам формат авто  гарантирует успех среди отечественных автолюбителей и, да, спрос на него устойчивый. Но до лидерской позиции в ценовом сегменте модификации еще далековато.  В угоду автомобилю современность, привлекательность и замаскированная агрессивность. На нем с легкостью  удается выполнение  маневров задним ходом: камер заднего вида у машины сразу несколько.

Содержание
  1. Зеркало/камера
  2. Датчики и электроника
  3. Режимы движения

Зеркало/камера

Пожалуй, одной из самых интересных особенностей авто является наличие монитора на месте зеркала заднего вида. Передача изображения на него осуществляется с камеры, расположенной  рядом со стандартной оптикой заднего вида. Кроме того,  преимущество кроется в увеличении сектора обзора. Согласно утверждениям специалистов, параметры площади видимости превышают 300%. Система не вносит  неудобства  и не боится темноты – уровень светочувствительности прекрасный, в тоже время фары встречных авто не ослепляют камеру. 

Камера располагается в середине 5 дверцы, а не в верхней части, а трансляция  изображения осуществляется из непривычного ракурса. При езде  по хорошему дорожному покрытию, дефекты изображения исключены, но за состоянием камеры рекомендуется следить: стоит только проехать по бездорожью, камера быстро пачкается и картинка ухудшается.

Если камера загрязнилась, решить проблему сможет омыватель заднего вида. Для него в авто предусмотрена отдельная форсунка. Есть возможность отключить монитор, в этом случае зеркало будет выполнять  привычный функционал.

Датчики и электроника

В арсенале ХТ5 имеется немало электронных датчиков:

  • Система предупреждения о  наличии опасного сближения.
  • Автоматическое переключение дальнего освещения на ближнее.
  • Отслеживание полосы  движения.
  • Система распознавания пешеходов.
  • Предотвращение столкновений на большой скорости. 

Все вышеперечисленное предусмотрено в комплектации Premium, которая занимает 2 место после  базового оснащения.

Режимы движения

Режим по умолчанию – «Тур», задействуется после включения  зажигания. Привод предусмотрен только на передние колеса. Лучше, конечно, чтобы в качестве стандартного режима выступал «4х4 автомат», как на большей части авто торговой марки. Полный привод на данной версии авто  приходится активировать механическим способом.

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