Приобретение автомобиля в лизинг

Под термином «лизинг автомобилей» понимается процесс приобретения транспортного средства и передача во временное владение и использование за фиксированную оплату, прописанную в договоренности между Лизингодателем и Лизингополучателем. Последний делает выбор в пользу понравившейся модели транспортного средства, с соответствующей комплектацией, а Лизингодателель приобретает его в собственность и осуществляет передачу лизингополучателю с внесением платы за временную собственность и использование транспортного средства. По завершении срока лизинга, получатель приобретает транспорт по оговоренной стоимости во время заключения договоренности. На сайте https://leasing.express/ можно узнать как купить автомобиль в рассрочку за 1 день/

Простыми словами, «лизинг» — передача транспортного средства в арендное использование. Возможность приобретения авто у россиян появилась 11 лет назад. Именно тогда правительством были внесены соответствующие поправки в законодательные нормы страны, касающиеся лизинга.

Преимущества

Весомое преимущества данного способа приобретения – то, что компании, которые сдают авто лизинг не так пристально изучают платежеспособность клиентов, их кредитную историю, нежели банковские структуры.

Минимальный пакет документов.

Наличие платежей по лизингу в соответствие с двухсторонней договоренностью. На момент действия заключенного документа лиззингополучатель использует транспортное средство, осуществляя ежемесячные платежи. При этом есть возможность, что лизингодатель берет на себя ряд платежей: регистрация ТС, оформление страховки, прохождение ТО, а при возникновении ДТП является посредником между клиентом и страховой организацией. Лизинг – не просто аренда или оказание кредитных услуг, комплексная процедура, которая способна существенно сэкономить время и денежные средства клиента.

заключенного документа лиззингополучатель использует транспортное средство, осуществляя ежемесячные платежи. При этом есть возможность, что лизингодатель берет на себя ряд платежей: регистрация ТС, оформление страховки, прохождение ТО, а при возникновении ДТП является посредником между клиентом и страховой организацией. Лизинг – не просто аренда или оказание кредитных услуг, комплексная процедура, которая способна существенно сэкономить время и денежные средства клиента. У клиента есть возможность поменять марку авто, оформить возврат ТС, если изменятся возможности и предпочтения.

Расчёт платежей за машину осуществляется без внесения остаточной стоимости.

Виды лизинга

Пользуются популярностью несколько разновидностей:

Финансовый вариант, подразумевающий выкуп по завершении срока действия договоренности. Компания приобретает ТС у поставщика и осуществляет передачу пользователю. Оперативный вариант с возможностью возврата и обмена. Распространен не так сильно. По завершении срока действия договоренности лизинга пользователь возвращает ТС компании.

В обоих случаях собственником ТС является лизинговая компания, а клиент использует ТС по доверенности.

Договоренность заключается на разный период: 1 год до нескольких лет. Определение остаточной суммы индивидуально для каждого случая. Она зависит от марки авто и его модификации, состояния, срока действия договоренности и иных факторов.