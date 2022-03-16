Компания Hyundai выпустит новый премиум-седан с возрожденным названием Aslan

Модельный ряд Hyundai скоро пополнится новым премиальным седаном, подробности о котором уже сообщили инсайдеры.

Как выяснилось, для новинки компания решила использовать название Aslan, которое раньше использовалось для модели выпускаемой в период с 2014 по 2018 год.

Оригинальная модель Aslan не смогла завоевать популярность, ведь за весь период производства она продавалась не более 1 тыс. единиц в месяц.

В результате компания решила снять ее с конвейера. Что касается нового премиального седана, то он в модельной линейке окажется на ступень выше Grandeur.

Основой для новинки станет платформа от Grandeur, не исключено, что и моторная гамма ей достанется от этого автомобиля.

Когда планируют представить новинку, в компании не сообщают, но по предварительным данным это может случиться в следующем году.