В Toyota сообщили, как теперь будут продавать свои автомобили на рынке РФ

Японская компания временно остановила поставки в РФ своих автомобилей, однако пока автопроизводитель не намерен уходить с российского авторынка.

Недавно в пресс-службе бренда рассказали, как будет осуществляться продажа автомобилей в России. В первую очередь выяснилось, что пока заказать новый автомобиль из-за рубежа не получится.

При этом купить модели Toyota и Lexus можно будет, если они есть в наличии у дилера, на центральном складе или в пути в дилерский центр. Других вариантов покупки автомобилей пока нет, пишут «Автовести«.

Стоит отметить, что поставки автомобилей Toyota прекращены из-за нарушенной работы логистики.