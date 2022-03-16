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В Toyota сообщили, как теперь будут продавать свои автомобили на рынке РФ

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Японская компания временно остановила поставки в РФ своих автомобилей, однако пока автопроизводитель не намерен уходить с российского авторынка.
Недавно в пресс-службе бренда рассказали, как будет осуществляться продажа автомобилей в России. В первую очередь выяснилось, что пока заказать новый автомобиль из-за рубежа не получится.

При этом купить модели Toyota и Lexus можно будет, если они есть в наличии у дилера, на центральном складе или в пути в дилерский центр. Других вариантов покупки автомобилей пока нет, пишут «Автовести«.

Стоит отметить, что поставки автомобилей Toyota прекращены из-за нарушенной работы логистики.

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