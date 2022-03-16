СберАвто запускает в России в марте 2022 года продажи автомобилей EXEED

СберАвто» и «СберАвтоподписка», а также китайский бренд Exeed стали партнерами, и намерены расширят возможности для жителей РФ в области владения и пользования автомобилями.

Компании уже объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого «СберАвто» предложит купить автомобили Exeed по официальной цене дистрибьютора без возможных переплат и дополнительных услуг.

Сервис предложит весь модельный ряд китайской марки, в том числе и полноприводный внедорожник VX, 5-местный TXL, а также компактный кроссовер LX.

Последний дебютирует в России 17 марта. Отмечается, что на автомобили сохранится заводская гарантия, которая действует 7 лет или 200 тыс. км пробега.