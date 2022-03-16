Главная » Новости

СберАвто запускает в России в марте 2022 года продажи автомобилей EXEED

Просмотров 18 Опубликовано Обновлено

СберАвто» и «СберАвтоподписка», а также китайский бренд Exeed стали партнерами, и намерены расширят возможности для жителей РФ в области владения и пользования автомобилями.
Компании уже объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого «СберАвто» предложит купить автомобили Exeed по официальной цене дистрибьютора без возможных переплат и дополнительных услуг.

Сервис предложит весь модельный ряд китайской марки, в том числе и полноприводный внедорожник VX, 5-местный TXL, а также компактный кроссовер LX.

Последний дебютирует в России 17 марта. Отмечается, что на автомобили сохранится заводская гарантия, которая действует 7 лет или 200 тыс. км пробега.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО