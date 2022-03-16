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Автоэксперт Зиновьев назвал надежный японский внедорожник с пробегом на рынке РФ

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Специалисты в России продолжают анализировать предложения на вторичном рынке и предлагают обратить внимание на отдельные экземпляры, которые способны стать альтернативой тому или иному автомобилю.
На этот раз эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев обратил внимание на Mitsubishi Pajero, который был назван надежным в категории возрастом 9-10 лет с пробегом не более 200 тыс. рублей и ценой по состоянию на середину февраля от 1,5 до 3,0 млн рублей.

Названный Mitsubishi Pajero позиционируют как альтернативу Toyota Land Cruiser.

Mitsubishi Pajero имеет большие габариты и ремонтопригодную конструкцию. При этом дизельных вариантов советуют избегать в модели четвертого поколения, так как они являются капризными.

Mitsubishi Pajer
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