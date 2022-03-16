Эксперт «За рулем» рассказал, где россияне будут брать автомобили в условиях дефицита

Автомобильный эксперт уверен, что даже при самом худшем сценарии на авторынке, россияне не откажутся от покупки автомобилей.

Сейчас на автомобильном рынке наблюдается сложная ситуация, ведь есть ощутимый дефицит машин, которые в тому же регулярно дорожают на сотни тысяч рублей.

Все это наблюдается не только в силу последних событий, связанных с Украиной, но и из-за нехватки комплектующих, которая была и в прошлом году, а также по причине прерванных логистических цепочек.

Тем не менее эксперт «За рулем» Максим Кадаков говорит, что россияне не откажутся от личного транспорта несмотря на все, вместо этого они начнут искать выход.

«Я считаю, что число автомобилей не сократится. Просто мы начнем тащить автомобили со всех возможных направлений. Например, через Армению, Казахстан. Пока эти страны продают интересующие россиян марки, мы тоже будем иметь к ним доступ. То есть, численность автопарка не уменьшится, ухудшится состояние этих автомобилей, поскольку автопарк будет стареть» — говорит эксперт.

Он добавил, что в ситуации, когда выбор на рынке будет не велик, начнут расти продажи отечественных автомобилей, а как только появится возможность покупки любых других машин, то «наше общество быстро восполнит тот автомобильный голод, который мы наблюдаем сейчас».