Новый Geely Atlas скоро переживет смену поколений, а пока тестовые прототипы модели стали замечать во время испытаний, проходящих в Китае.

Компания Geely вывела на тестирование в Китае кроссовер Geely Atlas нового поколения, который проходит испытания в камуфляже.

Уже известно, что основой для кроссовера станет платформе CMA, которая также используется и в Tugella. Помимо бензиновых ДВС, у автомобиля будет гибридная силовая установка с 1,5-литровым турбированным агрегатом.

Внешность нового Geely Atlas выполнят в стиле Monjaro, а вот салон будет напоминать Tugella. О сроках презентации и выхода на рынок новинки информации пока нет.