Водителям в России перечислили 7 вступающих в силу в 2022 году изменений

Автомобилистов в этом году ждут изменения в законодательстве, которые касаются разных процедур и штрафов.

Говоря о штрафах, то увеличивается размер суммы за тонировку не по регламенту и грязные номера.

В первом случае штраф увеличивается до 3 тыс. рублей вместо 500 рублей, а во втором случае штраф составит 5 тыс. рублей.

За грязные и нечитаемые номера хотят увеличить не только штраф, но и ввести возможность лишения прав на три месяца. Еще будет введено наказание за проезд и парковку на газоне, спортивных и детских площадок. Штрафы за такие нарушения составят от 2 до 5 тыс. рублей.

Кроме этого, автомобилисты могут начать получать штрафы за «опасное вождение», а это резкие маневры и другие грубые нарушения.

За резкий манёвр, представляющий опасность для других участников движения, будет наказание в виде штрафа на 3 000 рублей.

Сумма штрафа при нарушениях более трех раз за год будет увеличиваться и например, если три раза не уступить дорогу пешеходу, она составит уже 30 тыс. рублей.

При езде в нетрезвом виде с детьми в салоне водителю согласно новым поправкам будет грозить штраф в размере 50 тыс. рублей и лишение прав на 3 года. Если говорить о других изменениях, то с 1 марта изменилась процедура получения медицинских справок.

Так, водителю могут назначить дополнительные анализы, если нарколог заметил подозрительные признаки. Также этой весной ступают в силу новые правила расчета налога на роскошь.

Как известно, минимальная стоимость авто в этом случае наконец-то увеличилась и теперь составит не 3, а 10 млн рублей.