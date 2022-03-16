Главная » Новости

Водителям в России перечислили 7 вступающих в силу в 2022 году изменений

Просмотров 94 Опубликовано Обновлено

Автомобилистов в этом году ждут изменения в законодательстве, которые касаются разных процедур и штрафов.
Говоря о штрафах, то увеличивается размер суммы за тонировку не по регламенту и грязные номера.

В первом случае штраф увеличивается до 3 тыс. рублей вместо 500 рублей, а во втором случае штраф составит 5 тыс. рублей.

За грязные и нечитаемые номера хотят увеличить не только штраф, но и ввести возможность лишения прав на три месяца. Еще будет введено наказание за проезд и парковку на газоне, спортивных и детских площадок. Штрафы за такие нарушения составят от 2 до 5 тыс. рублей.

Кроме этого, автомобилисты могут начать получать штрафы за «опасное вождение», а это резкие маневры и другие грубые нарушения.

За резкий манёвр, представляющий опасность для других участников движения, будет наказание в виде штрафа на 3 000 рублей.

Сумма штрафа при нарушениях более трех раз за год будет увеличиваться и например, если три раза не уступить дорогу пешеходу, она составит уже 30 тыс. рублей.

При езде в нетрезвом виде с детьми в салоне водителю согласно новым поправкам будет грозить штраф в размере 50 тыс. рублей и лишение прав на 3 года. Если говорить о других изменениях, то с 1 марта изменилась процедура получения медицинских справок.

Так, водителю могут назначить дополнительные анализы, если нарколог заметил подозрительные признаки. Также этой весной ступают в силу новые правила расчета налога на роскошь.

Как известно, минимальная стоимость авто в этом случае наконец-то увеличилась и теперь составит не 3, а 10 млн рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО