Власти США запретили экспорт автомобилей на территорию РФ

Америка подготовила список роскошных товаров, которые теперь запрещено ввозить в Россию.

В списке, подготовленном бюро промышленности и безопасности США, оказалось порядка 570 позиций, включая роскошные автомобили.

Впрочем, среди машин в списке значатся практически все модели, производимые на территории США, так как в документе предусмотрели категории, в том числе и по типу двигателя, объему и числу цилиндров.

Отдельно стоит отметить, что данный запрет касается не только новых автомобилей, но и с пробегом.