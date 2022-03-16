Главная » Новости

Власти США запретили экспорт автомобилей на территорию РФ

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Америка подготовила список роскошных товаров, которые теперь запрещено ввозить в Россию.
В списке, подготовленном бюро промышленности и безопасности США, оказалось порядка 570 позиций, включая роскошные автомобили.

Впрочем, среди машин в списке значатся практически все модели, производимые на территории США, так как в документе предусмотрели категории, в том числе и по типу двигателя, объему и числу цилиндров.

Отдельно стоит отметить, что данный запрет касается не только новых автомобилей, но и с пробегом.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО