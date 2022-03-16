Как часто можно делать полировку кузова?

Даже мелкие повреждения поверхности кузова повышают его уязвимость к действию внешних негативных факторов. Полировка кузова помогает предотвратить пагубные последствия от появления царапин. Она обойдется заметно дешевле полного перекрашивания автомобиля и отнимет гораздо меньше времени.
Периодичность полировки авто
В ходе полировки с поверхности автомашины механическим воздействием снимается тонкий слой лакокрасочного покрытия, благодаря чему кузов делается блестящим и гладким. Регулярность этой процедуры зависит, прежде всего, от частоты и условий использования транспорта. Специалисты советуют проводить ее раз в полгода. Получить дополнительную информацию можно по ссылке https://icondetailing.ru/polirovka_kuzova/. Наиболее подходящее время для полировки – в начале и конце зимы. Это обусловлено тем, что температурные перепады, слякоть, мокрый снег и химикаты, которыми обрабатывают дороги в зимний период, причиняют существенный вред ЛКП авто.
Когда необходима полировка автомашины
Существует две разновидности полировки автомашины – абразивная и мягкая. Первая предусматривает большие затраты труда и применение полировальных паст с мелкими и крупными зернами. Абразивная полировка обеспечивает отличный результат, однако сильно истончает ЛКП, а потому не годится для частого применения. К абразивной полировке автомашины прибегают в следующих случаях:
- авто старше двух лет, или его пробег превышает 30 тыс. км, а владелец желает нанести на кузов защитное покрытие;
- владелец транспорта слишком часто заезжает на автомойку;
- на кузове автомобиля отчетливо видны царапины или другие дефекты покрытия;
- автомашины была неудачно покрашена.
Мягкая полировка стоит дешевле и выполняется быстрее, чем абразивная. Она не оказывает такого сильного воздействия на ЛКП, поэтому может выполняться чаще. К мягкой полировке автомобиля прибегают в следующих случаях:
- автомашина готовится на продажу;
- автовладелец желает улучшить внешний вид своего транспорта;
- на кузове нет значительных дефектов, но имеются мелкие царапины;
- автовладелец не готов потратить много ресурсов на защиту ЛКП от пыли, химикатов и грязи.
Мягкая полировка совершенно безвредна, а потому ее можно делать сколь угодно часто. А вот абразивную полировку следует делать только в случае крайней необходимости. Желательно, чтобы число абразивных полировок составляло не более пяти за все время использования автомобиля.