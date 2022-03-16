Как часто можно делать полировку кузова?

Даже мелкие повреждения поверхности кузова повышают его уязвимость к действию внешних негативных факторов. Полировка кузова помогает предотвратить пагубные последствия от появления царапин. Она обойдется заметно дешевле полного перекрашивания автомобиля и отнимет гораздо меньше времени.

Периодичность полировки авто

В ходе полировки с поверхности автомашины механическим воздействием снимается тонкий слой лакокрасочного покрытия, благодаря чему кузов делается блестящим и гладким. Регулярность этой процедуры зависит, прежде всего, от частоты и условий использования транспорта. Специалисты советуют проводить ее раз в полгода. Получить дополнительную информацию можно по ссылке https://icondetailing.ru/polirovka_kuzova/. Наиболее подходящее время для полировки – в начале и конце зимы. Это обусловлено тем, что температурные перепады, слякоть, мокрый снег и химикаты, которыми обрабатывают дороги в зимний период, причиняют существенный вред ЛКП авто.

Когда необходима полировка автомашины

Существует две разновидности полировки автомашины – абразивная и мягкая. Первая предусматривает большие затраты труда и применение полировальных паст с мелкими и крупными зернами. Абразивная полировка обеспечивает отличный результат, однако сильно истончает ЛКП, а потому не годится для частого применения. К абразивной полировке автомашины прибегают в следующих случаях:

авто старше двух лет, или его пробег превышает 30 тыс. км, а владелец желает нанести на кузов защитное покрытие;

владелец транспорта слишком часто заезжает на автомойку;

на кузове автомобиля отчетливо видны царапины или другие дефекты покрытия;

автомашины была неудачно покрашена.

Мягкая полировка стоит дешевле и выполняется быстрее, чем абразивная. Она не оказывает такого сильного воздействия на ЛКП, поэтому может выполняться чаще. К мягкой полировке автомобиля прибегают в следующих случаях:

автомашина готовится на продажу;

автовладелец желает улучшить внешний вид своего транспорта;

на кузове нет значительных дефектов, но имеются мелкие царапины;

автовладелец не готов потратить много ресурсов на защиту ЛКП от пыли, химикатов и грязи.

Мягкая полировка совершенно безвредна, а потому ее можно делать сколь угодно часто. А вот абразивную полировку следует делать только в случае крайней необходимости. Желательно, чтобы число абразивных полировок составляло не более пяти за все время использования автомобиля.