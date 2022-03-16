Аккумуляторные батареи STARK OPzS для производственных предприятий любой сферы

Стационарные АКБ широко используются в промышленности как источник постоянного тока, могут быть задействованы на производственных объектах для распределения электроэнергии. Среди большого ассортимента элементов стоит выделить STARK OPzS с жидким электролитом. Эти промышленные аккумуляторы с высокими эксплуатационными характеристиками отличаются долговечностью и надежностью, они хорошо зарекомендовали себя на различных производственных объектах, предприятиях связи, железной дороге и других отраслях промышленности https://www.tungstone.ru/catalog/promyshlennye-akb/stark-opzs/.
Особенности АКБ STARK OPzS и преимущества их использования
Батареи подходят для эксплуатации как в циклическом режиме (заряд/разряд), так и в параллельно-резервном, обеспечивая в случае аварийной ситуации всю нагрузку постоянного тока. Средний эксплуатационный срок аккумулятора составляет 15-20 лет. Применение положительной трубчатой пластины в производстве промышленных АКБ является не только конструкционной особенностью, но и преимуществом, поскольку увеличивает количество циклов заряд/разряд.
Не менее важным моментом выступает и прозрачность корпуса, что позволяет легко отслеживать уровень электролита в батарее. Специальные керамические фильтры пропускают водяной пар и кислород, но полностью исключают возможность испарения серной кислоты. Для промышленных объектов надежность АКБ – это важный критерий. С помощью установленного удобного клапана можно доливать воду или проводить измерения, не снимая батарею. Каталитическая пластина регенерирует воду, которая в процессе электролиза распадается.
Если вам необходима серьезная система автономного электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии, но при этом имеет весомое значение снижение затрат по обслуживанию и эксплуатационным работам, то стоит обратить внимание на промышленные АКБ STARK OPzS. Среди преимуществ использования батарей данного типа можно выделить:
- высокую надёжность элементов и устойчивость к глубокому разряду;
- быстрое восстановление ёмкости;
- простой монтаж и простота в использовании АКБ;
- сведение к минимуму уровня саморазряда;
- отсутствие необходимости частого обслуживания (долив воды необходим один раз за 1-2 года);
- большой циклический ресурс работы;
- хорошая стойкость перед механическими повреждениями;
- длительный эксплуатационный срок.
Благодаря технически совершенной конструкции, промышленные АКБ STARK типа OPzS являются наиболее надёжным в работе элементом, если они используются в соответствии с назначением.