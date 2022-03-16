Аккумуляторные батареи STARK OPzS для производственных предприятий любой сферы

Стационарные АКБ широко используются в промышленности как источник постоянного тока, могут быть задействованы на производственных объектах для распределения электроэнергии. Среди большого ассортимента элементов стоит выделить STARK OPzS с жидким электролитом. Эти промышленные аккумуляторы с высокими эксплуатационными характеристиками отличаются долговечностью и надежностью, они хорошо зарекомендовали себя на различных производственных объектах, предприятиях связи, железной дороге и других отраслях промышленности https://www.tungstone.ru/catalog/promyshlennye-akb/stark-opzs/.

Особенности АКБ STARK OPzS и преимущества их использования

Батареи подходят для эксплуатации как в циклическом режиме (заряд/разряд), так и в параллельно-резервном, обеспечивая в случае аварийной ситуации всю нагрузку постоянного тока. Средний эксплуатационный срок аккумулятора составляет 15-20 лет. Применение положительной трубчатой пластины в производстве промышленных АКБ является не только конструкционной особенностью, но и преимуществом, поскольку увеличивает количество циклов заряд/разряд.

Не менее важным моментом выступает и прозрачность корпуса, что позволяет легко отслеживать уровень электролита в батарее. Специальные керамические фильтры пропускают водяной пар и кислород, но полностью исключают возможность испарения серной кислоты. Для промышленных объектов надежность АКБ – это важный критерий. С помощью установленного удобного клапана можно доливать воду или проводить измерения, не снимая батарею. Каталитическая пластина регенерирует воду, которая в процессе электролиза распадается.

Если вам необходима серьезная система автономного электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии, но при этом имеет весомое значение снижение затрат по обслуживанию и эксплуатационным работам, то стоит обратить внимание на промышленные АКБ STARK OPzS. Среди преимуществ использования батарей данного типа можно выделить:

высокую надёжность элементов и устойчивость к глубокому разряду;

быстрое восстановление ёмкости;

простой монтаж и простота в использовании АКБ;

сведение к минимуму уровня саморазряда;

отсутствие необходимости частого обслуживания (долив воды необходим один раз за 1-2 года);

большой циклический ресурс работы;

хорошая стойкость перед механическими повреждениями;

длительный эксплуатационный срок.

Благодаря технически совершенной конструкции, промышленные АКБ STARK типа OPzS являются наиболее надёжным в работе элементом, если они используются в соответствии с назначением.