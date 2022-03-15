Электронику для ижевского автозавода могут начать выпускать в РФ через 2 года

Об этом сообщил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов, выступая перед журналистами.

По его словам, электронику для ижевского автозавода могут начать выпускать в РФ в ближайшие два года. В связи с тем, что есть проблемы с доставкой и получением электроники, регулярно ведут поиск решения проблемы, поэтому Сунцов выразил мнение, что электроника, это «то, что должно точно начать производиться в России».

Наряду с этим было сказано, что вопрос поставки комплектующих на завод решается, а работы над новой моделью не останавливаются.