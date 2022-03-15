Главная » Новости

Электронику для ижевского автозавода могут начать выпускать в РФ через 2 года

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

Об этом сообщил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов, выступая перед журналистами.
По его словам, электронику для ижевского автозавода могут начать выпускать в РФ в ближайшие два года. В связи с тем, что есть проблемы с доставкой и получением электроники, регулярно ведут поиск решения проблемы, поэтому Сунцов выразил мнение, что электроника, это «то, что должно точно начать производиться в России».

Наряду с этим было сказано, что вопрос поставки комплектующих на завод решается, а работы над новой моделью не останавливаются.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО