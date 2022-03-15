Перечислены ТОП-10 автомобилей, на покупку которых в РФ потратили самую большую сумму

Аналитики подготовили новый рейтинг автомобилей, на покупку которых россияне потратили денег больше всего в 2021 году.

В прошлом году, как выяснили в агентстве «Автостат», на покупку новых легковушек граждане РФ потратили 3 трлн 054,6 млрд рублей, а это на 22,1% больше, чем годом ранее. Из них 340,1 млрд рублей пришлось на модели марки Kia, которая и возглавила ТОП-10 автомобилей, на покупку которых в РФ потратили самую большую сумму.

На втором месте находятся модели бренда Toyota (293,8 млрд рублей), а в тройке лидеров располагается BMW (278,3 млрд рублей). Следующей в списке числится отечественная LADA (274,6 млрд рублей), а за ней находится Mercedes-Benz (263,7 млрд рублей).

В десятке лидеров еще оказались: Hyundai (250,4 млрд руб.), Volkswagen (158 млрд руб.), Renault (153,3 млрд руб.), Skoda (148,1 млрд руб.) и Nissan (105,3 млрд руб.).