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14 автопроизводителей подняли цены на автомобили в РФ в марте 2022 года

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Автомобили на российском рынке продолжают дорожать и только за последние несколько дней свои прайсы переписали 9 компаний.
За период с начала марта цены на автомобили в РФ подняли 14 автопроизводителей, на что обратили внимание Autonews. В числе таких брендов есть и отечественные УАЗ и АвтоВАЗ, а также Kia, Lexus и Infiniti.

Недавно цены изменились на автомобили BMW, Cadillac, Renault, Citroen, Hyundai, Genesis, Opel, Mitsubishi и Suzuki. Как отмечается, те компании, которые изменили ценники на машины в начале месяца, скорее всего делали это планово, тогда как остальные переписали прайсы из-за обвала рубля, усиливающегося дефицита авто, а также в связи с обострением геополитической ситуации.

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