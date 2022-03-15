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Китайская компания Haval повышает цены на свои автомобили в РФ на 40-50%

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Китайский автопроизводитель пересмотрит стоимость модельного ряда, увеличив цены в полтора раза.
Такие данные приводит «Коммерсант», уточняя, что новый прайсы получат всех автомобили, собираемые сейчас на тульском предприятии. Стоимость автомобилей увеличится на 40-50%, что в денежном выражении составит 950-980 тыс. рублей. Haval, как известно, столкнулся дефицитом комплектующих и проблемами с логистикой.
«Компания Haval в России выполняет обязательства на российском рынке с целью продолжать производство и поставки автомобилей.

Из-за высокой волатильности ситуации цены могут меняться даже ежедневно. Haval работает над стабилизацией цен и смягчением этих последствий. Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем решения по мере ее развития», – цитирует в пресс-службу «Хавейл Мотор Рус» агентство «Автостат».

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