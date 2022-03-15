В РФ могут запретить ввоз премиальных автомобилей Audi, Porsche или Ferrari

Как сообщили зарубежные журналисты, под запрет могут попасть все автомобили стоимостью свыше 50 тыс. евро.

По данным Bloomberg, в Евросоюзе рассматривает возможность запрета на ввоз премиальных автомобилей в РФ стоимостью более 50 тыс. евро. Если это будет реализовано, то в нашу страну прекратятся поставки автомобилей марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Ferrari. Руководство этих компаний пока только заявило о временном прекращении поставок, объяснив это кризисом на фоне событий в Украине. Впрочем, Mercedes-Benz и BMW уже приостановили сборку машин на российских предприятиях.