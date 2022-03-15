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В России выросла цена на техническое обслуживание для автомобилей LADA

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Российский автогигант изменил стоимость технического обслуживания своих автомобилей.
В России выросла цена на техническое обслуживание для автомобилей LADA, причем сильнее всего подорожало ТО универсала LADA Largus. По информации портала «Лада.Онлайн», ТО-1, ТО-2 и ТО-3 теперь оценены на 1300 -7600 рублей дороже.

Что касается ТО-6, то оно обойдется автомобилистам в 44 900 рублей, что на 12 700 рублей больше чем ранее. Наряду с этим отмечается, что реальная итоговая стоимость ТО может отличаться от рекомендованных заводом в качестве максимальной стоимости услуги в меньшую сторону.

В России выросла цена на техническое обслуживание для автомобилей LADA

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