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МВД России может ввести понятие «Внеочередной техосмотр»

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Как известно, в России отменили обязательный техосмотр, за исключением некоторых категорий транспортных средств.
При этом МВД планирует внести изменения в законы «О техосмотре» и «О безопасности дорожного движения». Как выяснила «Парламентская газета», МВД России может ввести понятие «Внеочередной техосмотр». Оно означает, что инспекторы ГИБДД смогут остановить машину, если заметили явные неисправности, угрожающие безопасности. В таком случае автомобилист должен в течение 7 дней устранить проблему.

Также соответствующая информация появится в базе ЕАИСТО. Если водитель не устранит проблему и снова попадет в поле зрения сотрудников ГИБДД, то последние могут лишить его прав и забрать свидетельство о регистрации автомобиля.

Список неисправностей еще не разработан, но есть предположение, что в него помимо серьезных неисправностей, могут войти тонировка, трещина на лобовом стекле, перегоревшая лампочка или неработающая щетка стеклоочистителя. По предварительным данным, новые изменения могут вступить в силу с 1 марта следующего года.

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