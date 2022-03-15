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Компания Hyundai запланировала выпуск 17 новых авто с электрическими установками

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В числе новинок будет модели и премиального бренда Genesis.
Руководство Hyundai намерено к 2030 году выпустить ряд новых автомобилей, которые будут оснащены электрическими силовыми установками. Компания Hyundai запланировала выпуск 17 новых авто с электрическими установками, на что планируют выделить около 16 млрд долларов. Общие инвестиции автопроизводителя к 2030 году превысят 79 млрд долларов.

Среди новинок 11 выйдут под маркой Hyundai и это будет три седана, легкий коммерческий автомобиль, электрокар «нового типа» и шесть кроссоверов. Под брендом Genesis появятся четыре кроссовера и две легковушки. В числе новинок упоминают и недавно представленный кроссовер Genesis Electrified GV70. В планах автопроизводителя к 2030 году занять 7% доли в продажах электромобилей в мире.

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