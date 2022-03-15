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Водителям в РФ рассказали, почему нельзя ездить на старых шинах в хорошем состоянии

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Эксперты в России решили рассказать автомобилистам, почему нельзя ездить на старых шинах, в том числе и тех, которые находятся в хорошем состоянии.
По словам специалистов, при использовании шин не стоит ориентироваться только на уровень выработки протектора. Как говорят в aif.ru, срок службы шин в среднем 4-5 лет, а при умеренной эксплуатации протекторы могут выглядеть прилично даже через 5-7 лет.

Однако, такие шины уже не стоит использовать, ведь со временем резина меняет свои свойства из-за воздействия реагентов и окружающей среды. В результате резина теряет эластичность и незначительные трещинки становятся очагами повышенного износа, а резина перестает сопротивляться механическим воздействиям извне. То есть наезд на осколок стекла или гвоздь может оказаться опасным. Эксперты советуют не прибегать к заплаткам, а срочно менять такие шины на новые.

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