Речь идет об удорожании машин российской сборки.

Как выяснилось, в России в марте резко подорожали автомобили марки Renault, собранные в России. Так, модель Logan теперь продается по цене от 943 000 рублей, что на 150 тыс. рублей дороже. На 10 тыс. рублей дороже стали предлагаться Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway.

Их цены в начальных комплектациях теперь составляют 1 103 000, 1 163 000 и 1 163 000 рублей соответственно. Кроссовер Duster стал стоить 1 396 000 рублей минимум, что на 221 тыс. рублей больше. Также подорожали кроссоверы Renault Kaptur и Arkana, которые продаются по цене от 1 500 000 и 1 622 000 рублей в минимальных комплектациях.