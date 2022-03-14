Белорусский завод «БелДжи» прекращает производство автомобилей до 1 апреля 2022 года

С этого предприятия осуществляется поставка в РФ автомобилей марки Geely.

Белорусский завод «БелДжи» прекращает производство автомобилей с 16 марта до 1 апреля 2022 года, что связано с логистикой и проблемами с поставкой комплектующих. Напомним, что на производственной площадке осуществляется сборка кроссоверов Geely Atlas Pro, Geely Coolray и Geely Tugella.

В планах китайской компании организовать на заводе еще сборку седана Emgrand четвертого поколения и кроссовера Geely Monjaro, причем последний уже сертифицировали в России. В нашу страну этот автомобиль планируют поставлять с двухлитровым 238-сильным двигателем, пару которому составит восьмискоростной автомат. Продажи этого кроссовера в РФ планируют начать во второй половине года.