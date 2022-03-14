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В Drom сообщили о замедлении роста цен на автомобили на рынке РФ в марте 2022 года

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В конце февраля на авторынке стали фиксировать резкие скачки роста цен на автомобили, что спровоцировали колебания курса рубля.
В марте ситуация на автомобильном рынке стабилизировалась и колебания курса рубля уменьшились.

В результате произошло замедление роста цен на автомобили, о чем рассказала пресс-секретарь автомобильного портала «Дром» Мария Погребец журналистам РИА Новости. По ее словам, только в период с 26 февраля по 2 марта спрос на машины вырос на 35%, а стоимость авто увеличилась на 15%.

Уже с 3 марта тенденция замедлилась и стали наблюдать некоторую стабильность. С 3 марта средняя стоимость автомобиля держится на уровне 1,1 млн рублей, тогда как новые авто продаются по цене 2,7 млн рублей в среднем. Наряду с этим было зафиксировано существенное снижение предложения, и в результате стали расти цены на праворульные авто возрастом до 7 лет, которые теперь продаются по цене 1,6 млн рублей в среднем.

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