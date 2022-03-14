Специалисты СберАвто дали советы, как продлить жизнь автомобиля

Эксперты рассказали об основных правилах, соблюдая которые можно существенно продлить жизнь автомобилю и избежать незапланированных расходов на ремонт.

Ссылаясь на специалистов сервисов «СберАвто» и «СберУслуги», журналисты РИА Новости пишут, что в первую очередь не стоит экономить на топливе и использовать только качественное топливо на проверенных заправках.

«Из-за некачественного топлива автомобиль может потерять в динамике, не запуститься в мороз, также некачественное топливо может нарушить работу топливной системы. Кроме того, обязательно сверяйтесь с типом топлива», — говорят эксперты.

Еще одной рекомендацией становится регулярное посещение автомойки, что позволит избежать проблем с кузовом. Однако часто ездить на мойку тоже не стоит, но раз в полтора месяца рекомендуется мыть машину с пеной для качественного удаления всей грязи.

Кроме этого эксперты рекомендуют не прибегать к лишнему ремонту, а именно не пытаться что-то заменить или проверить, если все работает исправно. По словам экспертов, «многие детали притираются и требуют обкатки, поэтому их частая замена – это не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто»

Ну и наконец не советуют автомобилистам экономить на масле, а еще нужно вовремя проходить необходимые технические работы и раз в шесть месяцев проводить проверку подвески.