Главная » Новости

Автозавод по производству моделей Renault в Москве продлил простой

Просмотров 24 Опубликовано Обновлено

На производственной площадке не выпускают автомобили с 28 февраля.
Руководство предприятия планировало возобновить сборку машин с 14 марта, но в результате простой решили продлить еще на неделю Это связано с проблемами в поставках комплектующих, которые пока не удается решить. Напомним, что на заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano на базе Duster.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО