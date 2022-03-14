Автозавод по производству моделей Renault в Москве продлил простой

На производственной площадке не выпускают автомобили с 28 февраля.

Руководство предприятия планировало возобновить сборку машин с 14 марта, но в результате простой решили продлить еще на неделю Это связано с проблемами в поставках комплектующих, которые пока не удается решить. Напомним, что на заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano на базе Duster.