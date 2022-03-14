Новые марки автомобилей могут выйти на рынок РФ в 2022 году вместо ушедших брендов

Уже в этом году на российском рынке могут появится новые неизвестные для страны бренды автомобилей.

Они займут место прекращающих свою деятельность марок. В первую очередь речь идет об автомобильных компаниях из США и Индии, о чем ранее уже говорили эксперты. И в Китае, и в Индии есть автопроизводители, которые могут предложить недорогие модели.

Из известных компаний стоит отметить Tata. Этот автопроизводитель занимает лидирующие позиции по продажам в Индии. Многие эксперты уверены, что вероятность появления новых марок из азиатских стран высокая. Среди них могут быть как самостоятельные марки, так и совместные с европейскими или американскими концернами. Исключением станут СП с Stellantis и Volkswagen, которые вряд ли появятся в стране в силу опасений за свою репутацию.