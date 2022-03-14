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Власти США запретили поставки автомобилей и мототехники в РФ с 16 марта 2022 года

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Запрет касается всех автомобилей, включая те, что оснащены гибридными и электрическими силовыми установками.
Власти США запретили поставки автомобилей и мототехники в РФ с 16 марта 2022 года, о чем говорится в документе Министерства торговли США. В нем указано, что с 16 марта запрещается экспорт в РФ автомобилей, включая подержанные, мотоциклов, а также кузовов и шасси в сборе.

Запрет накладывается и на поставку автомобилей, которые выпускают на территории США. То есть теперь понятно, что санкции касаются даже некоторых моделей BMW и нового Nissan Pathfinder, так как их собирают на американских предприятиях. Понятно, что поставки автомобилей прекратят и американские бренды в лице Jeep, Chevrolet и Cadillac. Более того, прекратят поставку подержанных электрокаров Teslа и любой техники с двигателем свыше 50 кубических сантиметров.

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