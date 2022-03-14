Модели LADA Largus и LADA XRay в марте снова подорожали

Ранее российский автогигант переписал цены на весь модельный ряд LADA, а теперь еще раз пересмотрели цены на две модели.

На этот раз еще прибавили в цене модели LADA Largus и LADA XRay. В результате Ларгус и Иксрей стали дороже на 27 и 9 тыс. рублей соответственно.

Теперь стоимость Largus составляет 1 103 000 рублей за пассажирский универсал, тогда как фургон продается по цене от 1 104 900 рублей.

Внедорожная версия Лагруса продается за 1 245 000 рублей минимум. Также была увеличена стоимость обычной версии LADA XRay, которую теперь оценили от 1 009 000 рублей.