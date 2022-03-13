Надежность автомобильных брендов

Иногда субъективно, надежность варьируется от марки к марке, от модели к модели. Многие знают, что двигатель тойота считают самым надежным.

Некоторые бренды менее надежны, чем предполагает их репутация, и наоборот. Одно можно сказать наверняка, как и продолжительность жизни человека, надежность наших автомобилей значительно выросла за десятилетия. Даже если «болезни» уже не те. У нас больше нет проколов каждые 100 км, мы больше не добавляем масло каждые 1000 км, а двигатели редко выходят из строя на обочине. С другой стороны, отказов электронного происхождения, которые не всегда легко диагностировать, стало легионом.

Что касается бренда, то, если японцы, а теперь и корейцы, по-прежнему являются одними из самых надежных, они уже не систематически. Глобализация прошла через это. Таким образом, японская модель окажется менее надежной, чем ее аналог «Сделано в Японии», если она произведена за пределами Японии. И узнать больше о двигателях тойота вы сможете на https://avto-remont-toyota.ru

Так же и в отношении надежности немецких моделей, не всегда дотягивающих до их репутации. Явление значительно усиливается множеством моделей и версий, надежность которых может существенно различаться. Другим фактором является то, что послепродажное обслуживание производителей, как бы престижно и с хорошей репутацией оно ни было, далеко не всегда находится на должном уровне. Примеров множество. Такому владельцу немецкого премиума или корейца отказывают в сопровождении ремонта, пока на него распространяется гарантия.

Еще один фактор, технологическая сложность некоторых моделей, оказывает прямое влияние на ее надежность, например, поломки электронного происхождения, которые встречаются все чаще. И наоборот, некоторые модели с гораздо более простым дизайном получают высокие оценки. Лучшим примером является «молодой» бренд Dacia, модели которого отличаются особой надежностью. Даже если мы всегда должны иметь в виду, что оценка всегда остается субъективной; владелец Dacia будет менее «привередлив», чем немецкая модель премиум-класса.

Все эти разъяснения предоставлены, вот выбор самых надежных моделей на рынке, сегмент за сегментом, без какого-либо понятия ранжирования, слишком субъективного. Подборка, основанная на многочисленных опросах, в том числе опросах наших британских коллег из Auto Express , которые каждый год проводят обширный опрос 50 000 пользователей, наших коллег из журнала Automobile Magazine, потребительских организаций и, конечно же, наших собственных статей и обзоров (подержанных файлы, «технический контроль» и др.)