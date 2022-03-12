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Автомобили Nissan резко подорожали на рынке РФ до 1,5 миллиона рублей

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Кроссоверы марки Nissan теперь получили ценники на 19,2-27,4% больше, чем ранее.

В результате автомобили Nissan резко подорожали на рынке РФ до 1,5 миллиона рублей, тогда как минимальная прибавка составила 428 тыс. рублей.

Столько в цене прибавил Nissan Terrano, который теперь продается по цене от 1 690 000 рублей. Чуть больше подорожал кроссовер Qashqai и X-Trail.

Первый подорожал на 640 тыс. рублей, а второй от 618 000 до 800 000 рублей в зависимости от комплектации.

Теперь Qashqai продают по цене от 2 337 000 рублей, а X-Trail от 2 762 000 рублей. Более чем на миллион прибавили в цене Murano (+1 140 000 руб.) и Pathfinder (1,5 млн руб.).

В минимальных комплектациях эти кроссоверы теперь оценены в 4 409 000 и 5 785 000 рублей.

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