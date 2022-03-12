Автоэксперты рассказали об автопроизводителях, которые могут прийти на рынок РФ

Многие автомобильные компании приостановили свою деятельность в России на фоне санкций и падения рубля, в дальнейшем некоторые и вовсе покинут российский рынок.

А вот появятся ли новые игроки на рынке и кто будет занимать освободившуюся рыночную долю, рассказали опрошенные агентством «Автостат» эксперты.

В первую очередь эксперты говорят, что в первую очередь авторынок РФ покинут автопроизводители, у которых низкий уровень локализации производства, либо небольшие объемы продаж.

При этом крупные игроки вроде Hyundai-Kia и Renault-Nissan, найдут способы остаться на рынке, считают специалисты.

«Мы все понимаем, что для автопроизводителей, вложивших значительные средства в создание мощностей на территории России, остановка производства влечет за собой значительные финансовые потери. Это не только оплата простоя сотрудникам, содержание оборудования и зданий и многое другое, но главное – это риск потери доли рынка, борьба за которую шла десятки лет. Рано или поздно эти финансовые потери станут достаточно чувствительными даже на самом высоком уровне, появится объективная оценка всех потерь и наверняка будет принято решение о возобновлении производства и поставок», –говорит директор по бренду LADA ГК «Прагматика» Игорь Бадер.

Не стоит сбрасывать со счетов и китайские компании, которые с удовольствием зайдут на российский рынок, а это порядка 15 автопроизводителей.

Еще эксперты полагают, что возможно на авторынке появятся производители из Индии, но ждать Volkswagen под китайским или индийском брендом ждать точно не стоит, уверен шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

По его словам, вряд ли Volkswagen будет рисковать своей репутацией.