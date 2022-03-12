Главная » Новости

Компания BMW отозвала в США более 900 тыс. пожароопасных автомобилей

Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

Оказалось, что многие автомобили марки могли загореться как во время движения, так и после завершения.
Немецкая компания объявила о крупной отзывной кампании, затрагивающей 917 тыс. автомобилей в США.

Отзывными стали модели BMW, у которых выявили неисправный нагреватель клапана принудительной вентиляции картерных газов (PCV или КПВКГ).

Именно он может спровоцировать возгорание в автомобилях BMW 128i, 3 и 5 серии, X3 и X5, а также Z4.

Речь идет о машинах, выпущенных в период с 2006 по 2013 годы. Заметить наличие проблемы можно по дыму из моторного отсека и запаху горелого пластика.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО