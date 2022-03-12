Компания BMW отозвала в США более 900 тыс. пожароопасных автомобилей

Оказалось, что многие автомобили марки могли загореться как во время движения, так и после завершения.

Немецкая компания объявила о крупной отзывной кампании, затрагивающей 917 тыс. автомобилей в США.

Отзывными стали модели BMW, у которых выявили неисправный нагреватель клапана принудительной вентиляции картерных газов (PCV или КПВКГ).

Именно он может спровоцировать возгорание в автомобилях BMW 128i, 3 и 5 серии, X3 и X5, а также Z4.

Речь идет о машинах, выпущенных в период с 2006 по 2013 годы. Заметить наличие проблемы можно по дыму из моторного отсека и запаху горелого пластика.