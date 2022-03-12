Водителям в РФ дали несколько советов, как можно снизить расход топлива

Одним из простых способов сэкономить топливо становится снизить вес автомобиля за счет ненужных вещей в салоне или багажнике.

Дополнительные 80-100 кг к весу автомобиля увеличивают расход топлива на 0,5 литра.

Если владелец эксплуатирует свое авто в пределах города, то рекомендуется убрать из машины запасное колесо, ведь в городах сейчас есть огромное количество шиномонтажных.

Сэкономить топливо позволит и не прогоняемый длительное время вхолостую двигатель.

Сообщается, что двигатель на холостых оборотах достаточно держать не более десяти минут. Также эксперт рекомендует исключить резкие разгоны без повода.

Немаловажное значение имеет и давление в шинах, которое должно быть в норме, так как недокачанные или перекаченные шины также влияют на расход топлива.

Ну и последнее от чего можно отказаться для экономии топлива – кондиционер и радио.