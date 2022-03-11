К лету этого года свыше половины проданных на российском авторынке машин может оказаться моделями корейских и китайских брендов.

Такой прогноз делают эксперты «Банкавто», на которых ссылаются «РИА Новости».

Так, по их прогнозам доля продаж корейских и китайских автомобилей в РФ может превысить 50% уже к лету, но при условии, что западные марки не возобновят поставки своих машин.

Пока же доля таких авто в общих продажах далека от 50%. Например, на долю китайских авто в феврале пришлось 9%, а корейских – 25%.