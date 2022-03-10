На увеличение стоимости новым машин повлияло множество факторов.

Новые автомобили в Петербурге подорожали до 40% с конца февраля 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора дилерской компании «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого.

По его словам, стоимость новых легковушек в Петербурге увеличилась в среднем на 30-40%. На это повлияло и отсутствие машин у дилеров на фоне устойчивого спроса.

Также Слуцкий добавил, что складские запасы с начала марта почти не пополняются, а если появятся автомобили из новых поставок, то их стоимость в среднем вырастет на 50% в сравнении с февралем.

Если автокомпании не возобновят поставки машин, то дилерских запасов не останется уже к концу апреля.