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Автоэксперт Удалов спрогнозировал полную остановку автопрома РФ из-за санкций в 2022 году

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Специалист уверен, что полная остановка автопрома неизбежна из-за сложностей с поставками комплектующих и проблемы с логистикой.

Автоэксперт и исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов спрогнозировал полную остановку автопрома РФ из-за санкций в 2022 году, общаясь с журналистами «Ведомостей».

Он говорит, что простои на предприятиях будут напрямую зависеть от продолжительности специальной операции РФ в Украине.

К тому же немаловажным окажется и скорость адаптации производителей к новым реалиям.

Удалов уверен, что в нынешних обстоятельствах ни одно предприятие в России не сможет избежать хотя бы временной остановки производства.

Сергей Удалов уточняет, что в результате какие-то предприятия окажутся в простое из-за санкций, некоторые столкнутся с проблемами с логистикой, а другие и вовсе не смогут выпускать машины из-за нехватки компонентов.

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